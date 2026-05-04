சினிமா செய்திகள்

மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு: நடிகர் ஸ்ரீமான் உற்சாக பதிவு

தற்போது வரை விஜய்-யின் தவெக 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது.
மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு: நடிகர் ஸ்ரீமான் உற்சாக பதிவு
Published on

சென்னை,

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே முன்னிலை வகித்து வருகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் வேளையில், தவெக முன்னிலையில் இருப்பது அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் அக்கட்சியினரிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தலில் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் தேர்தல் முடிவுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. தற்போது வரை விஜய்-யின் தவெக 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது.

இதனிடையே விஜய்யின் நண்பரும், நடிகருமான ஸ்ரீமான் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் 'மக்களின் தீர்ப்பே மகேசனின் தீர்ப்பு' என உற்சாகமாக பதிவிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 1998-ஆம் ஆண்டில், எனது நண்பரான முதலமைச்சரிடம் இதை எடுத்துரைக்கும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. மக்களே, உங்களுக்கு என் நன்றி! 'மக்களின் தீர்ப்பே மகேசனின் தீர்ப்பு' ஆகும். நமது முதலமைச்சர் உங்களுக்காகவே உழைப்பார். அவர் உள்ளத்தால் மிகவும் நேர்மையானவர். ஒருமுறை அவர் வாக்குறுதி அளித்துவிட்டால், தன் சொல்லைக் காப்பாற்ற அவர் தன்னால் இயன்றவரை முழு முயற்சி மேற்கொள்வார்; அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்ற அவர் முழு மனதுடன் உழைப்பார். என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

சட்டசபை தேர்தல்
TVK
தவெக
Vijay
விஜய்
Election
நடிகர் ஸ்ரீமான்
Sriman
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com