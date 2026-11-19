மும்பை,
பொது இடங்களில் திரைப்பிரபலங்களைப் புகைப்படம் எடுப்பதில் தவறில்லை. ஆனால், அவர்களைப் பின்தொடர்ந்து சென்று புகைப்படம் எடுத்து தொந்தரவு செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று நடிகை ரவீனா தாண்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
பாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இருப்பவர் ரவீனா தாண்டன். 1990-களில் இந்தி திரைப்படங்கள் மூலம் ரசிகர்களிடம் பிரபலமான இவர், தமிழ் படங்களிலும் நடித்துள்ளார். தமிழில் 'சாது', 'ஆளவந்தான்' உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான 'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' திரைப்படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார். தமிழ் மற்றும் இந்தி திரையுலகில் தொடர்ந்து தனது பங்களிப்பை அளித்து வரும் இவர், தற்போது பொது இடங்களில் திரைப்பிரபலங்கள் எதிர்கொள்ளும் சங்கடங்கள் குறித்து பேசியுள்ளார்.
விமான நிலையங்கள், வணிக வளாகங்கள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் திரைப்பிரபலங்களைப் புகைப்படம் எடுப்பது இயல்பான ஒன்றுதான். ஆனால், சிலர் பிரபலங்களைப் பின்தொடர்ந்து சென்று தொடர்ந்து புகைப்படம் எடுப்பதும், அவர்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் துரத்திச் சென்று தொந்தரவு செய்வதும் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்துவதாக ரவீனா தாண்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
"விமான நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் திரைப்பிரபலங்களைப் புகைப்படம் எடுப்பதில் எந்தத் தவறும் இல்லை. ஆனால், சிலர் எங்களைப் பின்தொடர்ந்து வந்து துரத்துகிறார்கள். நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் புகைப்படம் எடுத்து தொந்தரவு செய்கிறார்கள். இது ஒருவிதமான அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தயவுசெய்து இதுபோன்ற செயல்களை நிறுத்திக்கொண்டால் நன்றாக இருக்கும். பிரபலங்கள் என்பதைத் தாண்டி நாங்களும் மனிதர்கள்தான். எங்களுக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கிறது. எங்களது தனியுரிமைக்கும் (Privacy) மதிப்பளிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
திரைப்பிரபலங்கள் பொது இடங்களுக்கு வரும்போது ரசிகர்கள் அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளவும், பேசவும் ஆர்வம் காட்டுவது வழக்கம். இருப்பினும், அந்த ஆர்வம் அவர்களது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தையும் அமைதியையும் பாதிக்கும் வகையில் இருக்கக்கூடாது என்பதே ரவீனா தாண்டனின் கருத்தாக உள்ளது.