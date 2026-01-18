“தெறி” ரீ-ரிலீஸ் டிரெய்லர் வெளியானது: விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்

தினத்தந்தி 18 Jan 2026 6:11 PM IST
அட்லி இயக்​கிய ‘தெறி’ ​படத்​தில் விஜய்​யுடன் சமந்​தா, எமி ஜாக்​சன், ராதி​கா, இயக்​குநர் மகேந்​திரன், ராஜேந்திரன்உள்பட பலர் நடித்திருந்தனர். இப்​படம் கடந்த 2016-ம் ஆண்டு வெளி​யானது. இதற்​கு ஜி.​வி.பிர​காஷ் இசை அமைத்​திருந்​தார்.இப்படத்தில் விஜய் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்திருந்தார். இப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. மேலும் வசூலிலும் சாதனை படைத்தது. இப்படம் இந்தியிலும் வருண் தவான் நடிப்பில் ‘பேபி ஜான்’ என்ற பெயரில் ரிலீஸ் ஆனது.

வரும் 23ம் தேதி விஜய் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘தெறி’ திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸாகும் என்று பட தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், ‘தெறி’ படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது. விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகாத நிலையில், ‘தெறி’ ரீ-ரிலீஸ் ஆக உள்ளதால் விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.

ரீ-ரிலீஸில் அஜித்தின் “மங்காத்தா” படத்துடன் விஜய்யின் “தெறி” படம் மோத உள்ளதால் அஜித், விஜய் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

