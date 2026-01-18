விவசாயிகளை இந்தச் சமூகம் அங்கீகரிப்பதில்லை - நடிகர் கார்த்தி

விவசாயிகளை இந்தச் சமூகம் அங்கீகரிப்பதில்லை - நடிகர் கார்த்தி
தினத்தந்தி 18 Jan 2026 3:02 PM IST
உழவன் பவுண்டேஷன் நடத்திய ‘உழவர் விருதுகள் 2026’ விழாவில் நடிகர் கார்த்தி விவசாயிகளை கவுரவப்படுத்தியுள்ளார்.

சென்னை,

விவசாயத்தில் சாதனை புரிபவர்களையும், அதற்குப் பங்களிப்பவர்களையும் கவுரவப்படுத்தி அங்கீகரிக்கும் வகையில் நடிகர் கார்த்தி, உழவன் பவுண்டேஷனை நடத்தி வருகிறார். இதன் ‘உழவர் விருதுகள் 2026’ விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் சிவகு​மார், ரவி மோகன், ரேவ​தி, கருணாஸ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

சிறந்த விவ​சாயி விருது கோவில் பட்​டியைச் சேர்ந்த பழனியம்​மாளுக்​கும், சிறந்த வேளாண் பங்​களிப்பு விருது மதுரையைச் சேர்ந்த பாமயனுக்​கும், சிறந்த வேளாண் கூட்டமைப்பு விருது வேலூர் மக்​கள் நலச்​சந்​தைக்​கும் , நீர்நிலைகள் மீட்​டெடுத்​தலுக்​கான சிறந்த பங்​களிப்பு விருது திருப்​பூர் ‘வேர்​கள்’ அமைப்​புக்​கும், சுற்​றுச்​சூழல் பாது​காப்​புக்​கான விருது, குன்​னூரைச் சேர்ந்த ‘கி​ளீன் குன்னூர்’ அமைப்​பு​களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கவுரவிக்​கப்​பட்​டது. விருது பெற்றவர்களுக்கு சான்​றிதழ், கேட​யம் மற்​றும் ரூ.2 லட்​சம் மதிப்​பிலான காசோலை வழங்​கப்​பட்​டன.

விழா​வில் பேசிய கார்த்​தி “விவ​சா​யிகளை இந்​த சமூகம் பெரிதாகக் கவனிப்​ப​தில்​லை; அவர்​களை முறை​யாக அங்கீகரிப்பதில்லை. அவர்​களுக்​கான மதிப்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே வரு​கிறது. ஆனால், அவர்களுடைய உழைப்பு மட்​டும் ஒரு​போதும் நின்றுவிடவில்​லை. எந்த எதிர்​பார்ப்​பும் இல்​லாமல் விவசாயிகளுக்​காக​வும், விவ​சா​யத்​துக் காக​வும் அர்ப்பணிப்​புடன் செயல்​படு​பவர்​களை கொண்​டாட வேண்​டும்; இந்த சமூகத்​துக்கு அவர்​களை அடை​யாளம் காட்ட வேண்​டும் என்​ப​தற்காகவே, தொடர்ந்து இந்த உழவர் விருதுகளை வழங்கி வருகிறோம்” என்றார்​.

