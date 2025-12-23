’துரந்தர்’ - ‘ஷராரத்’ பாடலில் நடனமாட இருந்தது தமன்னாவா? - படக்குழு விளக்கம்

This South star was never considered for a song in Dhurandhar
தினத்தந்தி 23 Dec 2025 9:39 PM IST
இப்பாடலில், ஆயிஷா கான் மற்றும் கிரிஸ்டல் டி'சோசா நடனமாடி உள்ளனர்.

சென்னை,

துரந்தர் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது, பார்வையாளர்களிடமிருந்து பலத்த பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது. படத்தின் இசையும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது, குறிப்பாக ஷராரத் பாடல், சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இப்பாடலில், ஆயிஷா கான் மற்றும் கிரிஸ்டல் டி'சோசா நடனமாடி இருந்தனர். இதற்கிடையில், ஆரம்பத்தில் இந்தப் பாடலில் நடனமாட நடிகை தமன்னாவை தயாரிப்பாளர்கள் அணுகியதாக தகவல் வெளியானது.

இருப்பினும், இந்த தகவலை படக்குழு மறுத்துள்ளது. தமன்னாவை இந்தப் பாடலுக்காக ஒருபோதும் அணுகவோ அல்லது பரிசீலிக்கவோ இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

