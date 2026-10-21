டைகர் ஷெராப் மீது துப்பாக்கி சூடு; கைது செய்யப்பட்ட 3 பேருக்கு 31-ந்தேதி வரை போலீஸ் காவல்

மும்பை
நடிகர் டைகர் ஷெராப் மீது துப்பாக்கி சூடு நடந்த சம்பவத்தில், கைது செய்யப்பட்ட 3 பேருக்கு 31-ந்தேதி வரை போலீஸ் காவல் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
பிரபல பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராப் (வயது 36). நடிகர் ஜாக்கி ஷெராப்பின் மகனான இவர், 'பாகி', 'பாகி-2', 'வார்' உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, மராட்டியத்தின் மும்பை நகரில் ஜூகு பகுதியில் புஷ்பா பார்க் என்ற இடத்தில் உள்ள கால்பந்து மைதானத்திற்கு சென்ற அவர், விளையாடி விட்டு இரவு 7.30 மணியளவில் கருப்பு நிற பி.எம்.டபிள்யூ. காரில் வீட்டுக்கு புறப்பட்டார்.
நடிகரை காண அவரது ரசிகர்கள் மைதானம் அருகில் குவிந்திருந்தனர். கார் மெதுவாக நகர்ந்து சென்றபோது, கூட்டத்தில் இருந்த சிலர் திடீரென்று முன்னே வந்து, கார் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர்.
இதில், நடிகர் டைகர் ஷெராப்புக்கு கை, மார்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காயம் ஏற்பட்டு உள்ளது என கூறப்படுகிறது. கார் டிரைவருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது என கூறப்படுகிறது. இதன்பின்னர் காரில் இருந்தபடியே, டிரைவர் இருக்கைக்கு சென்ற டைகர் ஷெராப், அவரே காரை ஓட்டி சென்று, டிரைவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார்.
இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மர்மநபர்களை பிடிக்க 15 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. இதில், சந்தேகத்தின் பேரில் 3 பேரை ராஜஸ்தானில் வைத்து போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்கள் பின்னர் மும்பைக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர்.
அவர்கள் 3 பேரும் ரேஹான் என்ற சுக்கா, ரித்திக் குர்மி என்ற ரோஷன் மற்றும் பூல் சிங் என அடையாளம் காணப்பட்டு உள்ளனர். அவர்கள் 3 பேரும் மும்பை மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அப்போது, அவர்களிடம் விரிவான விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக 14 நாட்கள் போலீஸ் காவல் வேண்டும் என்று குற்றப்பிரிவு போலீசார் வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
வழக்கில் அவர்களிடம் இருந்து ஆயுதங்களை கைப்பற்ற வேண்டியுள்ளது. அவர்கள் 2 மொபைல் போன்களை உடைத்து, தடயங்களை அழித்து விட்டனர். இதனால், சம்பவத்திற்கு பின்னணியில் என்ன உள்ளது? என அறிந்து கொள்ளவும், சதி திட்டம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் காவல் தேவைப்படுகிறது என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
எனினும், அவர்களுக்கு வருகிற 31-ந்தேதி வரை போலீஸ் காவல் விதித்து கோர்ட்டு உத்தரவிட்டு உள்ளது.
இந்த தாக்குதலுக்கு பிரபல தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பல் பொறுப்பேற்று உள்ளது. இதுதொடர்பாக வீடியோ ஒன்றும் வெளியானது. அதில், பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்புடைய அனில் மற்றும் ஹர்மன் சந்து என்ற 2 பேர் தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு இந்த தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்றுள்ளனர். இந்த தாக்குதலுக்கான பின்னணி பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.