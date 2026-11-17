புனே,
பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராப், தனது கார் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்துக்குப் பிறகு சுமார் ஒரு மாத இடைவெளியில் மீண்டும் படப்பிடிப்புக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
பாலிவுட் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் டைகர் ஷெராப். இவர் மீது கடந்த அக்டோபர் மாதம் மும்பையின் ஜூஹூ பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். இந்தச் சம்பவத்தில் டைகர் ஷெராப் காயமின்றி தப்பினார். ஆனால், அவரது கார் டிரைவர் உள்ளிட்ட இருவர் காயமடைந்தனர். இந்தச் சம்பவம் பாலிவுட் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, டைகர் ஷெராப் சில காலம் பொதுநிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதைத் தவிர்த்து வந்தார். அவரது பாதுகாப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றுள்ளார். ராஜ் மேத்தா இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘லக் ஜா காலே’ படத்தில் டைகர் ஷெராப், ஜான்வி கபூர், லக்ஷ்யா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். தர்மா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது.
இப்படத்தின் புனே படப்பிடிப்பு பணியில் நடிகர் டைகர் ஷெராப் மற்றும் ஜான்வி கபூர் பங்கேற்றுள்ளனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் பரவி வருகிறது.
வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் டைகர்
‘குட் நியூஸ்’, ‘ஜக்ஜக் ஜீயோ’, ‘செல்பி’ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய ராஜ் மேத்தா இப்படத்தை இயக்குகிறார். காதல் மற்றும் அதிரடி கலந்த கதையம்சத்தில் உருவாகும் இப்படத்தில் டைகர் ஷெராப் வழக்கமான கதாநாயகன் கதாபாத்திரத்தில் இருந்து மாறுபட்டு, வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்துக்குப் பிறகு டைகர் ஷெராப் மீண்டும் படப்பிடிப்புக்குத் திரும்பியிருப்பது அவரது ரசிகர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.