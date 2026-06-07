’கண்மூடித்தனமாக யாரையும் காதலிக்காதீங்க’ - ரசிகர்களுக்கு நடிகை கொடுத்த அட்வைஸ்

சென்னை,
சின்னத்திரை ரசிகர்கள் மத்தியில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ள நடிகை பிரியங்கா நல்கார், தனது கடந்தகால வாழ்க்கையில் சந்தித்த வேதனையான அனுபவங்களை பகிர்ந்தார்.
சமீபத்தில் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பிரியங்கா நல்கார், தான் முழுமையாக நம்பி நேசித்த நபரால் ஏமாற்றப்பட்டதாக தெரிவித்தார். அந்த சம்பவம் தனது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும், கடுமையான மனவேதனை மற்றும் மனஅழுத்தத்திற்கு ஆளானதாகவும் அவர் கூறினார்.
காதல் தோல்வியால் ஏற்பட்ட மனஉளைச்சல் காரணமாக, ஒரு கட்டத்தில் தற்கொலை பற்றிக்கூட யோசித்ததாக பிரியங்கா நல்கார் உருக்கமாக பகிர்ந்துகொண்டார். ஆண்கள் மீதான நம்பிக்கையையே இழந்துவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தனது குடும்பத்தில் மூத்த மகளாக இருப்பதால், பல பொறுப்புகளை சுமக்க வேண்டியிருந்ததாக பிரியங்கா கூறினார். தங்கைகளின் திருமணம், குடும்ப பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பொறுப்புகள் தன் தோள்களில் இருந்ததால், வாழ்க்கையின் கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டு மீண்டு வர முடிந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரியங்கா நல்கார் ஏற்கனவே காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டிருந்தார். ஆனால், திருமணத்திற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக இருவரும் பிரிந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அந்த அனுபவத்தை நினைவுகூர்ந்த அவர், யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்பி காதலிக்கக் கூடாது என்றும், வாழ்நாள் முழுவதும் துணையாக இருப்பவர்களை மட்டுமே தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
ஒருமுறை ஏமாற்றப்பட்ட பிறகு மீண்டும் அதே வேதனையை அனுபவிக்க விருப்பமில்லை என்று தெரிவித்த பிரியங்கா, “என் வாழ்க்கையில் இனி வேறு யாரும் வரப்போவதில்லை. நான் இனி திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை” என்று கூறியுள்ளார்.
பிரியங்கா நல்கார் தமிழில் ரோஜா , சீதா ராமன் போன்ற தொடர்களின் மூலம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.