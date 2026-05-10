1500-க்கும் மேல் படங்கள் - அண்ணா முதல் விஜய் வரை... 7 முதல்-அமைச்சர்களுடன் நடித்த ஒரே நடிகை

சென்னை,
இந்தியத் திரையுலக வரலாற்றில் ஆயிரம் திரைப்படங்களுக்கு மேல் நடித்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த ஒரே நடிகை மனோரமா. வெள்ளித்திரை மட்டுமன்றி, நாடக மேடைகளிலும் தனது அசாத்திய நடிப்பால் 'ஆச்சி' என்று அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்படுபவர்.
மனோரமாவின் வாழ்க்கையில் கிடைத்த மிக அரிதான கவுரவம் என்னவென்றால், அவர் ஏழு முதல்-அமைச்சர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியதுதான். பேரறிஞர் அண்ணா மற்றும் கலைஞர் கருணாநிதி ஆகியோருடன் நாடகங்களில் நடித்துள்ளார்.
தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்-அமைச்சர்களான எம்.ஜி.ஆர் , ஜெயலலிதா மற்றும் மு.க. ஸ்டாலின் ஆகியோருடன் நடித்துள்ளார். ஆந்திர முன்னாள் முதல்-மந்திரி என்.டி. ராமராவுடன் பல தெலுங்குப் படங்களில் நடித்துள்ளார். தற்போதைய தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய் உடனும் அவர் நடித்துள்ளார்.
இரண்டு வெவ்வேறு மாநிலங்களின் முதல்-அமைச்சர்களுடன் திரையைப் பகிர்ந்து கொண்ட ஒரே நடிகை என்ற பெருமை இவருக்கு உண்டு.1500-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்தார். இந்திய அரசு இவருக்கு உயரிய 'பத்மஸ்ரீ' விருதை வழங்கி கவுரவித்தது.
ஐந்து தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக நீடித்த இவரது திரைப் பயணம், மொழி கடந்து தென்னிந்தியாவின் அனைத்து மொழிகளிலும் முத்திரை பதித்தது. காலம் மாறினாலும், தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தாலும், ஆச்சி நடித்த நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திரக் கதாபாத்திரங்கள் இன்றும் ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகின்றன.