சென்னை,
தமிழ் திரையுலகில் கிராமத்து பின்னணியில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் ‘சிட்டுக்குறிஞ்சி’. இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டிரெய்லர் தற்போது வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மேலும், இப்படம் வருகிற நவம்பர் 27-ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜே மீனாட்சி சுந்தரம் எழுதி இயக்கியுள்ள இப்படம், கிராமத்து வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது. கிராமத்தில் நிலவும் பிரச்சினைகள், கதாபாத்திரங்களுக்கு இடையிலான மோதல்கள், குடும்ப உணர்வுகள் என பல்வேறு அம்சங்கள் கதையில் இடம்பெற்றுள்ளன. இயற்கை எழில் கொஞ்சும் கிராமப்புற காட்சிகளுடன், விறுவிறுப்பான மோதல்களும் டிரெய்லரில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இப்படத்தில் ராஜித் மேனன், தீப்ஷிகா, நக்ஷா சரண், ஸ்ரீராம் கார்த்திக், விஜே பப்பு, ஜி.எம். குமார், ராம்ஸ் மற்றும் தோழர் எல்.வி. ஆதவன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
மாரா இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். பிரான்சிஸ் ராஜ்குமார் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். மகேந்திரன் கணேசன் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மீடியா சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பில் டி. ஜூட் அனந்த் தயாரித்துள்ளார்.
ஏற்கனவே வெளியான டீசரைத் தொடர்ந்து தற்போது டிரெய்லரும் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. வரும் நவம்பர் 27-ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள ‘சிட்டுக்குறிஞ்சி’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெறுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.