சினிமா செய்திகள்

பகத் பாசில் நடித்த “டோண்ட் டிரபிள் தி டிரபிள்” படத்தின் டிரெய்லர் அப்டேட்

மாயாஜாலம் கலந்த பேன்டசி கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
பகத் பாசில் நடித்த “டோண்ட் டிரபிள் தி டிரபிள்” படத்தின் டிரெய்லர் அப்டேட்
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சென்னை,

பகத் பாசில் நடித்த “டோண்ட் டிரபிள் தி டிரபிள்” படத்தின் டிரெய்லர் வருகிற 22ந் தேதி (நாளை) காலை 9 மணிக்கு வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டிரெய்லரை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

மாயாஜாலம் கலந்த கதை

மலையாள திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் பகத் பாசில், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து இந்திய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளார். ‘புஷ்பா’ படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததைத் தொடர்ந்து அவரது நடிப்புக்கு தெலுங்கு ரசிகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

இந்நிலையில், இயக்குநர் ராஜமவுலியின் மகன் கார்த்திகேயா தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டோண்ட் டிரபிள் தி டிரபிள்’ திரைப்படத்தில் பகத் பாசில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தை ஷஷாங்க் யெலெட்டி இயக்கியுள்ளார்.

குழந்தை நட்சத்திரத்துடன் பகத் பாசில்

மாயாஜாலம் கலந்த பேன்டசி கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. இதில் பகத் பாசில் மேஜிக் கலைஞராக நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அவருடன் குழந்தை நட்சத்திரம் சாரா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இருவருக்கும் இடையிலான சுவாரஸ்யமான பயணத்தை மையமாக வைத்து படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாலிவுட் நடிகர் சவுரப் சக்தேவாவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இவர் ஏற்கனவே ‘புஷ்பா’ படத்தில் பகத் பாசிலுடன் இணைந்து நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படத்திற்கு கால பைரவா இசையமைத்துள்ளார்.

ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றம்

தெலுங்கில் உருவாகியுள்ள இப்படம் தமிழ் மற்றும் மலையாள மொழிகளிலும் வெளியாக உள்ளது. முதலில் செப்டம்பர் 11-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை தொடர்ந்து இந்த படத்தின் வெளியீட்டு தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இத்திரைப்படம் அக்டோபர் 2-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரெய்லர் அப்டேட்

இந்த நிலையில், இந்த படத்தின் டிரெய்லர் குறித்த அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வருகிற 22ந் தேதி (நாளை) காலை 9 மணிக்கு வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டிரெய்லரை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

டிரெய்லர்
Trailer
பகத் பாசில்
Fahad Fazil
Don't Trouble the Trouble
டோண்ட் டிரபிள் தி டிரபிள்
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Daily Thanthi
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