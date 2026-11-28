மிஸ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சுருதிஹாசன் நடித்துள்ள ‘டிரெயின்’ படம் ரசிகர்களை இருக்கையின் நுனியில் அமர வைக்கும் என்று விஜய் சேதுபதி கூறியுள்ளார்.
மிஷ்கின் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘டிரெயின்’. இந்தப் படத்தில் சுருதி ஹாசன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன், யுகி சேது, நரேன், நாசர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கலைப்புலி எஸ். தாணுவின் வி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு இயக்குநர் மிஷ்கினே இசையமைத்துள்ளார்.
‘டிரெயின்’ திரைப்படம், ஒரே இரவில் ரெயிலில் நடைபெறும் மர்ம சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்ட டார்க் திரில்லர் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ளது. விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளது. நீண்ட நாள்களாக வெளியாகாமல் இருந்த இப்படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியானது.
‘டிரெயின்’ படத்தின் முதல் பாடலான 'கன்னக்குழிக்காரா' வெளியானது. மிஸ்கின் இசையில் கபிலனின் வரிகளில் சுருதி ஹாசன் இப்பாடலை பாடியுள்ளார்.
‘டிரெயின்’ திரைப்படத்தின் பிடிஎஸ் வீடியோவை படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டது. அதில், படப்பிடிப்பு தளத்தில் இயக்குநர் மிஷ்கின் காட்சிகளை மிகவும் நுணுக்கமாக வடிவமைக்கும் விதமும், நடிகர் விஜய் சேதுபதி தனது கதாபாத்திரத்திற்காக எடுத்துக் கொண்ட அர்ப்பணிப்பும் இடம்பெற்றுள்ளன.
‘டிரெயின்’ படம் வரும் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், மிஸ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சுருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘டிரெயின்’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது.
“ரயிலை விட வேகமாக இப்படத்தின் கதை நகரும். ஐந்து மணி நேரப் பயணத்தில் பழிவாங்குதல், கோபம், மரணம், அழகான காதல், குழந்தைப் பிறப்பு எனப் பல்வேறு உணர்வுகள் நிறைந்திருக்கும். படம் முழுவதும் ரசிகர்களை இருக்கையின் நுனியில் அமர வைக்கும். மிஷ்கினுக்கே உரித்தான அன்பும் மனிதநேயமும் இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன” என்று ‘டிரெயின்’ படத்தின் நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதி பேசியுள்ளார்.