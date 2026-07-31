சினிமா செய்திகள்

11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரைக்கு வருகிறது 'த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா'

நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் பெரிய திரையில் வெளியாக உள்ள இப்படத்தை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரைக்கு வருகிறது 'த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா'
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2015-ம் ஆண்டு வெளியான 'த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா' திரைப்படம் நகைச்சுவை மற்றும் திகில் கலந்த கதைக்களத்தில் உருவாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் எழுதி இயக்கிய இந்தப் படத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார். ஆனந்தி மற்றும் மனிஷா யாதவ் கதாநாயகிகளாக நடித்திருந்தனர். மேலும் சிம்ரன், வி.டி.வி. கணேஷ், ஆர்யா, ப்ரியா ஆனந்த், யூகி சேது உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இடம்பெற்றிருந்தனர்.

வசூலிலும் வரவேற்பிலும் வெற்றி

முழுக்க முழுக்க இரட்டை அர்த்த வசனங்களை மையமாகக் கொண்டு இளைஞர்களை கவரும் வகையில் உருவான இந்த திரைப்படம், வெளியானபோது வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில் இப்படம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் வெளியீடு

இந்த நிலையில், 'த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா' திரைப்படத்தை 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியிட படக்குழு முடிவு செய்துள்ளது. மீண்டும் வெளியிடப்படும் தேதி விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் பெரிய திரையில் வெளியாக உள்ள 'த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா' திரைப்படத்தை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

GV Prakash
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த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா
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