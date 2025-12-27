- செய்திகள்
- ப்ளாஷ்பேக் 2025
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
நடிகர் ’டைலர் பெர்ரி’ மீது மீண்டும் பாலியல் புகார்
நடிகரால் இந்த பாலியல் வழக்கானது தொடரப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,
புகழ்பெற்ற ஹாலிவுட் இயக்குனரும் தயாரிப்பாளருமான டைலர் பெர்ரிக்கு எதிராக மீண்டும் பாலியல் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
"பூ! எ மேடியா ஹாலோவீன்" படத்தில் நடித்த மரியோ ரோட்ரிக்ஸ் (Mario Rodriguez) என்ற நடிகரால் இந்த பாலியல் வழக்கானது தொடரப்பட்டுள்ளது.
டைலர் பெர்ரி நடிக்க வாய்ப்பு தருவதாக வீட்டிற்கு அழைத்து தன்னிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டதாக மரியோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார். டைலர் பெர்ரி மீது பதியப்படும் 2வது பாலியல் வழக்கு இதுவென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire