சினிமா செய்திகள்

உமாபதி ராமையாவின் “டிஎன் 2026” படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் நாளை வெளியீடு

உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில் நட்டி நடித்துள்ள ‘டிஎன் 2026’ படம் வரும் 10ம் தேதி வெளியாகிறது.
உமாபதி ராமையாவின் “டிஎன் 2026” படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் நாளை வெளியீடு
Published on

தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில் நட்டி நட்ராஜ் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘டிஎன் 2026’. இந்தப் படத்தின் கதையை தம்பி ராமையா எழுதியுள்ளார். கண்ணன் ரவி தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு தர்புர்கா சிவா இசையமைத்துள்ளார். படத்தில் நட்டி நட்ராஜ், தம்பி ராமையா, எம்.எஸ்.பாஸ்கர், இளவரசு, ஷ்ரிதா ராவ், சாந்தினி தமிழரசன், யாஷிகா ஆனந்த், ரெடின் கின்ஸ்லி, தலைவாசல் விஜய், உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படம் வரும் 10-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியானது. இந்த படத்தின் டீசரில் "சினிமாகார பயல்கள் தமிழ்நாட்டில் வாழலாம், ஆளலாமா?, நடிகர்களுக்கு அரசியல் தெரியாதா?, எம்ஜிஆர் எல்லாம் எப்படி முதல்வர் ஆனார்? எங்கள் தலைவருக்கும் அதே மாஸ் இருக்கிறது!" போன்ற வசனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் காண்கிறது. விஜய்யின் அரசியல் வருகையை விமர்சிக்கும் வகையில் இந்த படத்தில் காட்சிகள் இடம் பெற்று இருப்பது போல தெரிகிறது என்று அவரது ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் காரசாரமாக பதிவிட்டு வருகிறார்கள். நட்டி நட்ராஜ்ஜின் தோற்றம் விஜய் போன்றும், தம்பி ராமைய்யாவின் தோற்றம் தவெக பொதுச்செயலர் என். ஆனந்த் போன்றும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டீசர் வெளியானதில் இருந்தே சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த படம் குறித்த விவாதம் அதிகரித்துள்ளது.

‘டிஎன் 2026’ படத்தின் இயக்குனர் உமாபதி ராமையா விஜய்யை விமர்சிக்கும் வகையில் படத்தை எடுக்கவில்லை என விளக்கம் அளித்துள்ளார் .

‘டிஎன் 2026’ திரைப்படத்தை தமிழக தேர்தல் முடியும் வரை தடை செய்ய வேண்டும் என கோரி சென்னை ஐகோர்ட்டில் பொதுநல வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் தலைவர் எம்.எல். ரவி என்பவர் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இந்நிலையில், ‘டிஎன் 2026’ படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் நாளை வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நட்டி நட்ராஜ்
Natty Natraj
TN 2026
Umapathy Ramaiah
டிஎன் 2026
உமாபதி ராமையா

X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com