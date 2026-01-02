’வாழ 2’...பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
சவின் இயக்கிய ’வாழ’ படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது.
சென்னை,
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படம் 'வாழ'( பயோபிக் ஆப் பில்லியன் பாய்ஸ்). இப்படத்தை பிரபல இயக்குனரும், தயாரிப்பாளருமான விபின் தாஸ் தயாரித்திருந்தார். இவர் இதற்கு முன்னதாக ''ஜெய ஜெய ஜெய ஜெய ஹே'', ''குருவாயூர் அம்பல நடையில்'' உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி இருந்தார்.
சவின் இயக்கிய இப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, இதன் இரண்டாம் பாகத்தை இதே இயக்குனர் மற்றும் நட்சத்திரங்களுடன் உருவாக்க இருப்பதாக விபின் தாஸ் அறிவித்திருந்தார்.
இதனால், இப்படத்தின் மீது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி இருக்கிறது. இப்படத்திற்கு ’வாழ 2’ (பயோபிக் ஆப் பில்லியன் புரோஸ்) எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
