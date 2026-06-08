வீரப்பன் அளித்த சர்ச்சை பேட்டி: 30 ஆண்டு கால சட்ட போராட்டத்தில் நடிகை சுகன்யாவுக்கு கிடைத்த வெற்றி

சென்னை,
தமிழில் ‘புது நெல்லு புது நாத்து’ படம் மூலம் கடந்த 1991-ம் ஆண்டு அறிமுகமான சுகன்யா, திறமையான நடிப்பால் முன்னணி கதாநாயகியாக உயர்ந்தார். சின்ன கவுண்டர், இந்தியன், வால்டர் வெற்றிவேல் உள்ளிட்ட பல வெற்றி படங்களில் நடித்துள்ளார்.
2002-ல் ஸ்ரீதரன் என்பவரை திருமணம் செய்து அமெரிக்காவில் குடியேறினார். பின்னர் கணவருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு விவாகரத்து செய்தார்.
பிரபல நடிகை சுகன்யா, மறைந்த சந்தனக் கடத்தல்காரர் வீரப்பன் அளித்ததாகக் கூறப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய தனியார் தொலைக்காட்சி பேட்டியில் தன்னைப் பற்றி ஒளிபரப்பப்பட்ட அவதூறு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாகத் தொடங்கிய வழக்கில், கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முக்கியமான சட்ட வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார்.
முன்னாள் பிரதமர் பி.வி.நரசிம்ம ராவின் மகன் உடன் நடிகை சுகன்யாவுக்கு கள்ளத்தொடர்பு இருந்ததாக வீரப்பன் பேட்டியில் பேசி இருந்தார். அது முற்றிலும் பொய்யான, அவதூறு குற்றச்சாட்டு என நடிகை சுகன்யா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு 1996-ம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது வீரப்பன் அளித்ததாகக் கூறப்பட்ட ஒரு பேட்டியில் இடம்பெற்ற சில கருத்துகள் தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்பட்டன. அந்தக் கருத்துகள் தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதாகக் கருதிய சுகன்யா, நீதிமன்றத்தை நாடி சட்டரீதியான நிவாரணம் கோரினார்.
பல ஆண்டுகள் நீண்ட நீதிமன்ற விசாரணைகளுக்குப் பிறகு, 2015-ம் ஆண்டு கீழமை நீதிமன்றம் சுகன்யாவுக்கு ஆதரவாகத் தீர்ப்பளித்தது. அவரது நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பிற்காக ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும், அதேசமயம் நிரந்தரத் தடை உத்தரவும் பிறப்பித்தது. ஆனால், அந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து, சம்பந்தப்பட்ட தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் சென்னை ஐகோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்தது.
இந்நிலையில், தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் மேல்முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்து, கீழமை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. கீழ் நீதிமன்றம் விதித்த 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டை உடனே வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும் அந்த அவதூறான பகுதியை மீண்டும் ஒளிபரப்ப நிரந்தர தடையும் தொடரும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
தீர்ப்பில், ஊடக நிறுவனங்கள் ஒளிபரப்பும் தகவல்களை சரிபார்க்கும் பொறுப்பு அவர்களுக்கே இருப்பதாக ஐகோர்ட் வலியுறுத்தியது. குறிப்பாக, ஒருவரின் நற்பெயருக்கு சேதம் விளைவிக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் இடம்பெறும் போது, அவற்றை உண்மைத் தன்மையுடன் பரிசோதித்து உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் கூறியது.
மேலும், அந்தப் பேட்டி ஒளிபரப்பப்படுவதற்கு முன்பே தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திடம் அதற்கான ஆசிரியர் கட்டுப்பாடு இருந்ததாகவும், சர்ச்சைக்குரிய பகுதிகளை நீக்கவோ அல்லது திருத்தவோ அதிகாரம் இருந்ததாகவும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. அவ்வாறு செய்யத் தவறியதால், ஒளிபரப்பப்பட்ட அவதூறு உள்ளடக்கத்திற்கான பொறுப்பிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தது. ஊடக நிறுவனங்கள் வெறும் தகவல் பரப்பும் கருவிகளாக மட்டும் செயல்பட முடியாது; அவை தேவையான கவனத்தையும், உண்மைச் சரிபார்ப்பையும் மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியது.