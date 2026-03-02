சினிமா செய்திகள்

விதார்த் நடிக்கும் “தொடக்கம்” படத்தின் டைட்டில் போஸ்டர் வெளியீடு

விதார்த், சாந்தினி நடிக்கும் ‘தொடக்கம்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு படப்பூஜையுடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
நிஜ வாழ்வை ஒட்டிய கதைக்களமும் வலுவான உணர்ச்சி ஆழமும் கொண்ட ‘தொடக்கம்’ படம், அனைத்து தரப்பினரையும் கவரும் வகையில் உருவாகவுள்ளது. இதில் விதார்த் உடன் சாந்தினி தமிழரசன், எஸ்தர் அணில், ஸ்ரேயா ருக்மணி, கோபராஜு ரமணா, அக்ஷதா மற்றும் கேஷவ் ஆகியோர் நடிக்கவுள்ளனர். இப்படத்தினை துளசி ராமன் இயக்கவுள்ளார்.

இதன் ஒளிப்பதிவாளராக ஸ்ரீகாந்த், இசையமைப்பாளராக பரத் ஷங்கர், எடிட்டராக வச்சு லக்ஸ்மின் ஆகியோர் பணிபுரியவுள்ளனர். இதன் படப்பிடிப்பு பொள்ளாச்சியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நடத்த படக்குழு முடிவு செய்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், ‘தொடக்கம்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு படப்பூஜையுடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் படத்தில் நடிக்கும் நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டனர். குடும்பக் கதையை மையமாகக் கொண்ட இந்தப்படம், மனித வாழ்க்கையை வடிவமைக்கும் உறவுகள், உணர்வுகள் மற்றும் நுண்ணிய பாசப்பிணைப்புகளை ஆழமாக ஆராய்கிறது. இப்படத்தின் டைட்டில் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

தொடக்கம் படம்

