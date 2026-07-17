சினிமா செய்திகள்

`ஜுமாக்கா' படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்ட விஜய் ஆண்டனி

காமெடி - பேண்டஸி பாணியில் உருவாகும் இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் அசோக் ராம் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.
`ஜுமாக்கா' படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்ட விஜய் ஆண்டனி
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சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர்களில் ஒருவரான முனிஷ்காந்த், 'முண்டாசுப்பட்டி' திரைப்படம் முதல் தனது தனித்துவமான உடல்மொழி மற்றும் இயல்பான நகைச்சுவை நடிப்பால் ரசிகர்களின் மனதில் தனி இடம்பிடித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் வெளியான 'தாய் கிழவி' திரைப்படத்தில் தனது நடிப்பால் பாராட்டைப் பெற்ற அவர், தற்போது 'ஜுமாக்கா' என்ற புதிய திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். காமெடி - பேண்டஸி பாணியில் உருவாகும் இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் அசோக் ராம் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.

நட்சத்திர பட்டாளம்

இந்தப் படத்தில் முனிஷ்காந்துடன் பாலாஜி சக்திவேல், ரெடின் கிங்ஸ்லி, விவேக் பிரசன்னா, கல்கி ராஜா, ஜென்சன் திவாகர், ஜெயக்குமார், அனன்யா எஸ். ராவ், வினோத் முன்னா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். படத்திற்கு ஆனந்த் காஷிநாத் இசையமைத்துள்ள நிலையில், என்.பி. ஸ்ரீகாந்த் படத்தொகுப்பை மேற்கொண்டுள்ளார்.

பர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்ட விஜய் ஆண்டனி

இந்த நிலையில், 'ஜுமாக்கா' திரைப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டார். போஸ்டரை பகிர்ந்த அவர், படக்குழுவினருக்கு தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்ததுடன், படம் வெற்றி பெறவும் வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

மேலும், படத்தின் சில காட்சிகளை முன்கூட்டியே பார்த்த விஜய் ஆண்டனி, இயக்குநர் அசோக் ராம் மற்றும் தயாரிப்பாளர் ஜெயக்குமார் ஆகியோரின் பணியை வெகுவாக பாராட்டியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விரைவில் திரையரங்குகளில்

படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ள 'ஜுமாக்கா' திரைப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. படத்தின் வெளியீட்டு தேதி மற்றும் பிற முக்கிய அறிவிப்புகளை தயாரிப்பு நிறுவனம் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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