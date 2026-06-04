சினிமா செய்திகள்

விஜய் ஆண்டனியின் “நூறு சாமி” படத்திற்கு “யு/ஏ” தணிக்கை சான்றிதழ்

சசி இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி, சுவாசிகா, லிஜோ மோல் ஜோஸ் நடிக்கும் “நூறு சாமி” படம் வரும் 19ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
விஜய் ஆண்டனியின் “நூறு சாமி” படத்திற்கு “யு/ஏ” தணிக்கை சான்றிதழ்
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விஜய் ஆண்டனி ஆரம்பத்தில் இசையமைப்பாளராக திரைத்துறையில் நுழைந்தவர். பின்னர் நடிப்பதிலும் ஆர்வம் கெண்டு "சலீம், இந்தியா பாகிஸ்தான், பிச்சைக்காரன்" உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்தார். அதிலும் குறிப்பாக இயக்குனர் சசி, விஜய் ஆண்டனி கூட்டணியில் வெளியான ‘பிச்சைக்காரன்’ படம் விஜய் ஆண்டனியை ஹீரோவாக பிரபலமாக்கியது. இப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘நூறு சாமிகள் இருந்தாலும்’ பாடல் இன்றும் கேட்கப்பட்டு வரும் ஹிட் பாடல்களில் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. இக்கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இதுவும் உணர்வுப்பூர்வமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளதால், படத்திற்கு, ‘நூறு சாமி’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

இப்போது ‘நூறு சாமி’ என்ற படத்தின் மூலம் இந்த கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ளது. இப்படத்தில், விஜய் ஆண்டனி உடன் இணைந்து அஜய் திஷான், சுவாசிகா, லிஜோ மோல் ஜோஸ், கருணாஸ், காவ்யா அனில் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை இயக்குனர் வெற்றிமாறன் சமீபத்தில் வெளியிட்டார். இப்படத்தின் டீசர் மற்றும் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகி கவனம் பெற்றது.

‘நூறு சாமி’ படத்தின் முதல் பாடலான ‘மாய கனவோ’ பாடலை மோகன் ராஜன் வரிகளில் சின்மயி, கபில் கபிலன் இணைந்து பாடியுள்ளனர்.‘நூறு சாமி’ படத்தின் இரண்டாம் பாடலான ‘அம்மா அம்மாதான்’ பாடல் மோகன் ராஜா வரிகளில் பாலாஜி ஸ்ரீராம் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் 3வது பாடலான ‘ரீங்காரா’ பாடல் சமீபத்தில் வெளியானது.

இந்நிலையில், ‘நூறு சாமி’ படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் ‘யு/ஏ’ சான்றிதழை வழங்கியுள்ளது. இப்படம் வரும் 19ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

விஜய் ஆண்டனி
இயக்குனர் சசி
Director Sasi
Actor Vijay Antony
Nooru Saami Film
நூறு சாமி
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Daily Thanthi
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