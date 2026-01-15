’ஜெயிலர் 2’ படத்தில் விஜய் சேதுபதி...அவரே கொடுத்த அப்டேட்

Vijay Sethupathi will be appearing in a special role in Jailer 2
தினத்தந்தி 15 Jan 2026 2:24 AM IST
’ஜெயிலர் 2’ படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருப்பதாக விஜய் சேதுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை,

ரஜினி நடிப்பில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படமான ’ஜெயிலர் 2’ படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருப்பதாக விஜய் சேதுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் பேசுகையில், " எனக்கு ரஜினிகாந்த் சாரை ரொம்ப பிடிக்கும். அவருடன் இருக்கும்போது நான் நிறைய கற்றுக்கொள்கிறேன். தற்போது அவரின் 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருக்கிறேன்’ என்றார்.

மேலும் வில்லன் கதாபாத்திரத்தை தேர்வு செய்வது பற்றி பேசுகையில், ’​​எனக்கு பிடித்த கதையில் மட்டுமே வில்லன்/சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்கிறேன். வில்லன் கதாபாத்திரத்திற்காக நான் பல கதைகளைக் கேட்டேன். பலர் என்னிடம் கதாநாயகனை முன்னிலைப்படுத்தும் வழக்கமான வில்லன் கதாபாத்திரங்களைக் கொண்டு வருகிறார்கள், அதை நான் செய்ய விரும்பவில்லை" என்றார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

