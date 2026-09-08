சினிமா செய்திகள்

விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் “பத்தா” படத்தின் “மகளே” பாடல் அப்டேட்

இயக்குநர் அட்லீயின் ‘ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஸ்டுடியோஸ்’ நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ‘பத்தா’ என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் “பத்தா” படத்தின் “மகளே” பாடல் அப்டேட்
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பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘பத்தா’ படத்தின் ‘மகளே’ பாடல் வரும் 9ம் தேதி மாலை வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி பாணியுடன் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் விஜய் சேதுபதி. கதாநாயகன் மட்டுமின்றி வில்லன், குணச்சித்திரம் என பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார். தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் நடித்து இந்திய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளார்.

பாலாஜி தரணிதரனுடன் மீண்டும் கூட்டணி

‘நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்’, ‘சீதக்காதி’ ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதி - இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் மூன்றாவது திரைப்படம் ‘VJS 56’. இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக லிஜோமோல் ஜோஸ் நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.

அட்லீ தயாரிப்பில் உருவாகும் படம்

இப்படத்தை இயக்குநர் அட்லீயின் ‘ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஸ்டுடியோஸ்’ நிறுவனமும், ‘ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் 18 - சினி1 ஸ்டுடியோஸ்’ நிறுவனங்களும் இணைந்து தயாரித்து வருகின்றன. விஜய் சேதுபதி - பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணி, அட்லீயின் தயாரிப்பு நிறுவனம் மற்றும் சாய் அபயங்கரின் இசை என பல்வேறு காரணங்களால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஏற்கனவே அதிகரித்துள்ளது.

வெளியானது பர்ஸ்ட் லுக்.. டைட்டில் ‘பத்தா’

‘பத்தா’ படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டது. அதில் படத்தின் டைட்டிலும் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் இப்படத்திற்கு ‘பத்தா’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்படத்தை வரும் அக்டோபர் 1-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதல் பாடல் அப்டேட்

இந்த நிலையில், ‘பத்தா’ படத்தின் முதல் பாடலான ‘மகளே’ பாடல் வரும் 9ம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

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இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன்
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Daily Thanthi
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