சினிமா செய்திகள்

விஜய் சேதுபதியின் “ஸ்லம் டாக் - 33” படத்தின் கதாபாத்திர கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியீடு

பூரி ஜெகநாத் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சம்யுக்தா நடிக்கும் ‘ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு’ படம் டிசம்பரில் வெளியாகவுள்ளது.
விஜய் சேதுபதியின் “ஸ்லம் டாக் - 33” படத்தின் கதாபாத்திர கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியீடு
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விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு’ படத்தில் நடிகை ஜரினா வஹாப் கதாபாத்திர கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

விஜய் சேதுபதி பிரபல தெலுங்கு இயக்குநர் பூரி ஜெகநாத்துடன் இணைந்துள்ளார். பான் இந்திய திரைப்படமாக உருவாகவுள்ள ‘ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு’ படம் பெரிய செலவில் எடுக்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இப்படத்தை பூரி ஜெகநாத் மற்றும் ஜேபி மோஷன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.

நடிகை சார்மி கவுர் தயாரிக்கும் இப்படத்தில், விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து தபு, சம்யுக்தா மேனன், துனியா விஜய், நிவேதா தாமஸ் மற்றும் பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இப்படம் தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது.

விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு’ படத்தின் டீசரை படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டது. இப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஜுபைதா என்ற முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பிரபல நடிகை ஜரினா வஹாப் நடிக்க உள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இப்படத்தில் நடிகை ஜரினா வஹாப் சிறப்பு கதாபாத்திரத்திற்கான கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. வறுமை மற்றும் பசியின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும் பெண்ணின் பாத்திரத்தில் நடிகை ஜரினா வஹாப் நடித்திருக்கிறார்.

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Daily Thanthi
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