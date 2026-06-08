சினிமா செய்திகள்

விஜய் சேதுபதியின் “ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு” படத்தின் டீசர் வெளியானது

பூரி ஜெகநாத் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, சம்யுக்தா நடிக்கும் ‘ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு’ படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.
விஜய் சேதுபதியின் “ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு” படத்தின் டீசர் வெளியானது
Published on

விஜய் சேதுபதி பிரபல தெலுங்கு இயக்குநர் பூரி ஜெகநாத்துடன் இணைந்துள்ளார். பான் இந்திய திரைப்படமாக உருவாகவுள்ள ‘ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு’ படம் பெரிய செலவில் எடுக்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இப்படத்தை பூரி ஜெகநாத் மற்றும் ஜேபி மோஷன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.

நடிகை சார்மி கவுர் தயாரிக்கும் இப்படத்தில், விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து தபு, சம்யுக்தா மேனன், துனியா விஜய், நிவேதா தாமஸ் மற்றும் பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இப்படம் தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில், விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு’ படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

விஜய் சேதுபதி
director Puri Jagannadh
vijay sethupathi
SLUMDOG - 33 Temple Road
ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோடு
பூரி ஜெகநாத்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com