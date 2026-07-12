சினிமா செய்திகள்

விஜய் சேதுபதியின் “டிரெயின்” படத்தின் டீசர் வெளியானது

இயக்குநர் மிஷ்கின் விஜய் சேதுபதி நடித்த ‘டிரெயின்’ திரைப்படத்தை இயக்கி இசையமைத்துள்ளார்.
விஜய் சேதுபதியின் “டிரெயின்” படத்தின் டீசர் வெளியானது
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விஜய் சேதுபதி நடித்த ‘டிரெயின்’ திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டிரெயின்’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் நடிகை சுருதி ஹாசன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன் மற்றும் நடிகர் நரேன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கலைப்புலி எஸ். தாணுவின் வி கிரியேஷ்ன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு இயக்குநர் மிஷ்கினே இசையமைத்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஒரே இரவில் ரெயிலில் நடக்கும் த்ரில்...

‘டிரெயின்’ திரைப்படம், ஒரே இரவில் ரெயிலில் நடைபெறும் மர்ம சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள டார்க் திரில்லர் படமாகும். விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே நிறைவடைந்துள்ளது.

சுருதி ஹாசன் பாடிய ‘டிரெயின்’ படத்தின் முதல் பாடல்

‘டிரெயின்’ படத்தின் முதல் பாடலான ‘கன்னக்குழிக்காரா’ வெளியானது. மிஸ்கின் இசையில் கபிலனின் வரிகளில் சுருதி ஹாசன் இப்பாடலை பாடியுள்ளார்.

நிதி பிரச்னைகளே காரணமாக இப்படம் வெளியாமல் உள்ளது. மிஷ்கின் இயக்கிய ‘பிசாசு 2’ திரைப்படமும் திரைக்கு வராமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டீசர் வெளியீடு

இந்த நிலையில், ‘டிரெயின்’ திரைப்படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை பிவிஆர் சத்யத்தில் நடைபெற்றது. இப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

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Daily Thanthi
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