“விஜய் சார்தான் எனக்குப் பிடித்த ஹீரோ” - சமந்தா பேச்சு வைரல்

சமீபத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற சமந்தாவிடம், அவருக்குப் பிடித்த நடிகர் குறித்து கேட்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அதற்குப் பதிலளித்த சமந்தா, தனக்குப் பிடித்தமான ஹீரோ விஜய் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தென்னிந்தியத் திரையுலகில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வருபவர் நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு. தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிப் படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்ற இவர், தனது நடிப்பால் தனக்கெனத் தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இந்நிலையில், தனக்குப் பிடித்தமான ஹீரோ விஜய் என்று சமந்தா தெரிவித்துள்ளது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
சமீபத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற சமந்தாவிடம், அவருக்குப் பிடித்த நடிகர் குறித்து கேட்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அதற்குப் பதிலளித்த அவர், நடிகர் விஜய் சார்தான் தனக்கு மிகவும் பிடித்த ஹீரோ என்று தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.
நடிகர் விஜய்யுடன் சமந்தா இதுவரை ‘கத்தி’, ‘தெறி’, ‘மெர்சல்’ ஆகிய திரைப்படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளார். ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் 2014-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘கத்தி’ திரைப்படத்தில் தொடங்கிய இவர்களது கூட்டணி, அட்லீ இயக்கத்தில் வெளியான ‘தெறி’ (2016), ‘மெர்சல்’ (2017) ஆகிய படங்களிலும் தொடர்ந்தது.
விஜய்யின் எளிமை, படப்பிடிப்புத் தளத்தில் அவர் காட்டும் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சக நடிகர்களிடம் பழகும் விதம் ஆகியவை குறித்து சமந்தா பாராட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், விஜய்தான் தனக்குப் பிடித்த ஹீரோ என்று அவர் தெரிவித்துள்ள கருத்து ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.