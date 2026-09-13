சினிமா செய்திகள்

விக்ரமின் “சியான் 63” படத்தின் டைட்டில் நாளை வெளியீடு

விக்ரம் - ஆனந்த் ஷங்கர் கூட்டணியில் உருவாகும் ‘சியான் 63’ படம் ரசிகர்களின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவாகி வருகிறது.
விக்ரமின் “சியான் 63” படத்தின் டைட்டில் நாளை வெளியீடு
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விக்ரம் நடிக்கும் ‘சியான் 63’ படத்தின் டைட்டில் நாளை வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

மீண்டும் அதிரடி கூட்டணி

‘வீர தீர சூரன்’ படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, விக்ரம் தற்போது தனது 63-வது திரைப்படத்தில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தை ‘இருமுகன்’ பட இயக்குநர் ஆனந்த் ஷங்கர் இயக்குகிறார். படத்திற்கு தற்காலிகமாக ‘சியான் 63’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்து வருகிறார்.

தமிழில் அறிமுகமாகும் ரியா ஷிபு

மலையாளத்தில் 'சர்வம் மாயா' திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த ரியா ஷிபு, இந்தப் படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் நாயகியாக அறிமுகமாகிறார். மேலும் எம்.எஸ். பாஸ்கர், ஊர்வசி, சம்யுக்தா ஹெக்டே மற்றும் ஷம்மி திலகன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர். ரியா ஷிபு, 'வீர தீர சூரன்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஷிபு தமீன்ஸின் மகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விக்ரமின் புதிய தோற்றம்

இந்தப் படத்திற்காக நடிகர் விக்ரம் தனது உடலமைப்பை கட்டுமஸ்தாக மாற்றியுள்ளார். அவரது புதிய லுக் ஏற்கனவே ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. கதாபாத்திரத்திற்காக விக்ரம் மேற்கொண்டுள்ள உடல் மாற்றம் படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது.

ரியா ஷிபு, எம். எஸ். பாஸ்கர், ஊர்வசி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவு

சமீபத்தில் படத்தின் பூஜை நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு வெற்றிகரமாக ஜூன் மாதத்தில் முடிவடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பை விரைவில் தொடங்க படக்குழு தயாராகி வருகிறது. விக்ரம் - ஆனந்த் ஷங்கர் கூட்டணியில் உருவாகும் இந்தப் படம் ரசிகர்களின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவாகி வருகிறது.

படத்தின் டைட்டில் நாளை வெளியீடு

இந்நிலையில், படத்தின் டைட்டிலை நாளை மாலை 6 மணிக்கு வெளியிடவுள்ளதாக படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் அறிவித்துள்ளது.

Chiyaan 63
விக்ரம்
Chiyaan Vikram
Director Anand Shankar
இயக்குநர் ஆனந்த் ஷங்கர்
சியான் 63
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Daily Thanthi
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