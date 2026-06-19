சினிமா செய்திகள்

‘மகுடம்' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட் கொடுத்த நடிகர் விஷால்

விஷால் இயக்கி நடித்துள்ள ‘மகுடம்’ படத்தில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர்.
‘மகுடம்' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட் கொடுத்த நடிகர் விஷால்
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சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான விஷால், தற்போது ‘மகுடம்’ திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக துஷாரா விஜயன் நடிக்க, நடிகை அஞ்சலி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைக்கும் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

இயக்குநர் ரவி அரசு இயக்கத்தில் தொடங்கப்பட்ட ‘மகுடம்’ படத்தின் படப்பிடிப்பின்போது ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளால், பின்னர் படத்தின் இயக்கப் பொறுப்பை நடிகர் விஷால் ஏற்றுக்கொண்டார். இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை கடந்த தீபாவளி அன்று வெளியிட்ட அவர், படத்தின் போஸ்டரில் “கதை – ரவி அரசு, திரைக்கதை, வசனம் மற்றும் இயக்கம் – விஷால்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

கவனம் பெற்ற கிளைமேக்ஸ் மற்றும் டீசர்

இதனிடையே, படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் 17 இரவுகள் தொடர்ந்து படமாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில், அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சிகளின் மேக்கிங் வீடியோவை விஷால் தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் வெளியிட்டிருந்தார். அந்த வீடியோ ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

மேலும், விரைவில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள ‘மகுடம்’ திரைப்படத்தின் டீசரும் சமீபத்தில் வெளியாகி, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

பர்ஸ்ட் சிங்கிள் எப்போது?

இந்த நிலையில், ‘மகுடம்’ படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிளான ‘ரைஸ் ஆப் லிங்கா’ என்ற முதல் பாடல் இன்று மாலை 06.00 மணியளவில்ல் வெளியாகும் என விஷால் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார்.

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Daily Thanthi
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