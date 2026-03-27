“புருஷன்” படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடனமாடும் விஷால் வீடியோ வைரல்

சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் விஷால் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் ‘புருஷன்’. விஷால் மற்றும் சுந்தர் சி கூட்டணியில் வெளியான ‘மதகஜராஜா, ஆம்பள, ஆக்சன்’ ஆகிய 3 படங்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து உருவாகி வரும் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. ‘ஆம்பள’ படத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சுந்தர் சி படத்தில் ஹிப் ஹாப் ஆதி இசையமைப்பாளராக கமிட் ஆகியுள்ளார்.
ஆக்சன் கலந்த நகைச்சுவைக் கதைக்களத்துடன் உருவாகும் இந்தப் படத்தில் நடிகை தமன்னா, யோகி பாபு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் உருவாகும் இப்படத்தை அவ்னி சினிமாக்ஸ், பென்ஸ் மீடியா இணைந்து தயாரிக்கிறது..
இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் படத்தின் புரோமோ வீடியோ ஏற்கனவே வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இந்நிலையில், புருஷன்' படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர் விஷால் நடனமாடும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. இந்த வீடியோ ரசிகர்களை கவர்ந்தது.