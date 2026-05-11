'விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்' படத்தின் ரிலீஸ் அப்டேட்

நாக வம்சி தயாரித்த இந்த படத்தில் மமிதா பைஜு கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.
தனுஷ் நடித்த ‘வாத்தி’, துல்கர் சல்மான் நடித்த ‘லக்கி பாஸ்கர்’ போன்ற படங்களை இயக்கிய வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில், சூர்யா நடித்துள்ள படம், ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’. இது சூர்யாவின் 46-வது படமாகும். நாக வம்சி தயாரித்த இந்த படத்தில் மமிதா பைஜு கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

இதில் ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டாண்டன், பவானி ஸ்ரீ ஆகியோர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் டைட்டில் மற்றும் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியானது.

இந்த நிலையில், 'விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்' படத்தின் ரிலீஸ் பற்றிய 'அப்டேட்' வந்திருக்கிறது. இந்த படம் ஆகஸ்டு மாதம் சுதந்திர தின கொண்டாட்டமாக வெளியாகிறதாம். வயது அதிகமாக இருக்கும் ஒருவரை இளம் பெண் துரத்தி துரத்தி காதலிப்பது போலதான் இந்த படத்தின் கதை இருக்கிறது என்பது டீசரிலேயே காட்டப்பட்டிருந்தது. சூர்யாவை காதலிக்கும் பெண்ணாக மமிதா பைஜு நடித்திருக்கிறார்.

இதற்கிடையில், ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா - திரிஷா நடித்துள்ள 'கருப்பு' படம் வருகிற 14ந் தேதி வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

