'ஓம்' திரைப்படத்தில் நடிக்க காரணம் என்ன? - நடிகர் மம்முட்டி சொன்ன விளக்கம்

சென்னை,
'ஓம்' திரைப்படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டதற்கான காரணம் குறித்து சுவாரசியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
'அமரன்' திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள திரைப்படம் 'ஓம்'. தனுஷின் 55-வது படமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தை வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.
இப்படத்தில் ஸ்ரீலீலா, சாய் பல்லவி ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். மலையாள நடிகர் மம்முட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும், பாலிவுட் நடிகர் நஸ்ருதீன் ஷா மற்றொரு முக்கிய வேடத்திலும் நடித்துள்ளனர். செம்மரக் கடத்தலை மையமாகக் கொண்ட ஆக்ஷன் திரில்லர் கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. வருகிற நவம்பர் 20-ந் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா தாம்பரத்தில் உள்ள சாய் ராம் பொறியியல் கல்லூரியில் நேற்று பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினருடன் நடிகர்கள் தனுஷ், மம்முட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் பேசிய நடிகர் மம்முட்டி, 'ஓம்' திரைப்படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டதற்கான காரணம் குறித்து சுவாரசியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
அவர் பேசுகையில், "கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தமிழில் நடிப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பு கேட்டு வந்தேன். ஆனால், யாரும் என்னைக் கண்டுகொள்ளவில்லை. இந்தப் படத்தில் நடிக்க அழைத்தபோது எனக்கு உடல்நிலை சற்று சரியில்லாமல் இருந்தது. அதனால், சில நாட்கள் காத்திருக்கும்படி படக்குழுவினரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன். அவர்களும் எனக்காகக் காத்திருந்தார்கள். அதனால்தான் இந்தப் படத்தில் நடிக்க முடிந்தது. இந்தப் படத்திற்காக 40 நாட்கள் மட்டுமே படப்பிடிப்பு என்று முதலில் கூறினார்கள். ஆனால், 6 மாதங்கள் இரவு, பகல் பாராமல் வேலை வாங்கிவிட்டார்கள். இந்தப் படத்தில் எனக்கு ஒரு ஜோடி இருந்திருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்கும்" என்று நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்டார்.
தனுஷ் மகன் குறித்தும் பேச்சு
தொடர்ந்து தனுஷின் மகன் குறித்துப் பேசிய மம்முட்டி, "தனுஷின் அருகில் அவரது மகன் அமர்ந்திருக்கிறார். அவரும் விரைவில் நடிக்க வருவார் என்று நம்புகிறேன்" என்றார். தமிழில் நடிப்பதற்காக 6 ஆண்டுகளாக வாய்ப்பு எதிர்பார்த்ததாக மம்முட்டி தெரிவித்திருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.