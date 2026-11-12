அல்லு அர்ஜுன் – லோகேஷ் படத்தின் டைட்டில் என்ன? இணையத்தில் பரவும் தகவல்

சென்னை,
அல்லு அர்ஜுன் – லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகவுள்ள புதிய படத்திற்கு ‘கேங்ஸ்டா’ எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான அல்லு அர்ஜுன் தற்போது இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘ராக்கா’ திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் அவர் புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். அல்லு அர்ஜுனின் 23-வது திரைப்படமாக உருவாக உள்ள இப்படத்திற்கு ‘AA23’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏற்கெனவே வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகும் இப்படம் அதிரடி கேங்ஸ்டர் கதைக்களத்தில் உருவாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு ‘கேங்ஸ்டா’ (Gangsta) எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், படத்தின் தலைப்பு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.
இப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கிறார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. லோகேஷ் கனகராஜ் நேரடியாக இயக்கும் முதல் தெலுங்குத் திரைப்படம் என்பதால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. மேலும், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு 2026-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாத இறுதியில் தொடங்கும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 2027-ம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் வெளியிடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே லோகேஷ் கனகராஜின் அதிரடி ஆக்ஷன் பாணியில் உருவான படங்கள் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், அல்லு அர்ஜுனுடன் அவர் இணையவிருப்பது தென்னிந்திய திரையுலகில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது. ‘கேங்ஸ்டா’ என்ற தலைப்பு உறுதி செய்யப்படுமா என்பதை அறிய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.