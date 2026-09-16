‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம் என்கோர்’ திரைப்படம் இந்தியாவில் வெளியாவது எப்போது?

4 நிமிட கூடுதல் காட்சிகளுடன் ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம் என்கோர்’ என்ற பெயரில் இப்படம் வரும் செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதி இந்தியாவில் வெளியாக உள்ளது.
2019-ம் ஆண்டு வெளியான ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்’ திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது மார்வெல் ஸ்டூடியோஸின் அடுத்த படமான ‘அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே’ வரும் டிசம்பர் மாதம் வெளியாக உள்ள நிலையில், அதற்கு முன்னதாக ‘எண்ட்கேம்’ திரைப்படம் மறுவெளியீடு செய்யப்படுகிறது. இதில் சுமார் 4 நிமிடங்கள் புதிய காட்சிகள் கூடுதலாக இடம்பெற்றுள்ளன. படத்தின் மையக் கதை மாற்றப்படவில்லை.
ஆங்கில மொழியில் மட்டுமின்றி, தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழிகளிலும் ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம் என்கோர்’ வெளியாக உள்ளது. இதனால் மார்வெல் ரசிகர்கள் மீண்டும் திரையரங்குகளில் ‘எண்ட்கேம்’ அனுபவத்தை காணும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
மார்வெல் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்த ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்’ திரைப்படம், கூடுதல் காட்சிகளுடன் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. அதாவது, ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம் என்கோர்’ என்ற பெயரில் இப்படம் வரும் செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதி இந்தியாவில் வெளியாகிறது.