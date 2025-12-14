பொங்கலுக்கு 'ஜனநாயகன்' திட்டமிட்டபடி வெளியாகுமா? குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்
ஜனநாயகன் திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகாது என இணையத்தில் ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது.
சென்னை,
தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திர நடிகரான விஜய், தற்போது எச்.வினோத் இயக்கத்தில் ‘ஜன நாயகன்’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படம், அடுத்த ஆண்டு (2026) பொங்கல் பண்டிகையில் திரைக்கு வருகிறது. ஜனவரி 9ஆம் தேதி இந்த படம் வெளியாக உள்ளது. இதில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி, பாபி தியோல், கவுதம் மேனன், நரேன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
அரசியலில் களமிறங்கிய விஜய் நடிக்கும் கடைசி படம் என்று கருதப்படுவதால், ‘ஜனநாயகன்’ படத்துக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. சமீபத்தில் இப்படத்தின் முதல்பாடலான "தளபதி கச்சேரி" பாடல் வெளியாகி மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் வருகிற டிசம்பர் 27ம் தேதி பிரமாண்டமாக நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகாது என இணையத்தில் ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது.
ஜனநாயகன் படம் வெளியாக இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கும் குறைவான நாட்கள் மட்டுமே உள்ளது. இருப்பினும் படக்குழு எந்த ஒரு புதிய அப்டேட்டையும் வெளியிடவில்லை என ரசிகர்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்து வருகின்றனர் .
மேலும் படத்திற்கான விளம்பரமும் பெரிதாக செய்யப்படவில்லை . படத்தில் இருந்து ஒரு கிளிம்ப்ஸ் மற்றும் தளபதி கச்சேரி பாடல் மட்டும் இதுவரை வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் 2வது பாடல் , டீசர், டிரைலர் , தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகவில்லை. இதனால் பொங்கலுக்கு ஜனநாயகன் படம் வெளியாகாது என தகவல் பரவி வருகிறது.
இதனால் சமுக வலைதளத்தில் விஜய் ரசிகர்கள், தயாரிப்பு நிறுவனத்தை டேக் செய்து விரைவாக அப்டேட் வெளியிடும்படி கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இருப்பினும் விஜய் அரசியலில் தற்போது கவனம் செலுத்தி வருவதால் தான் ஜன நாயகன் படத்தின் அப்டேட் வெளியாகவில்லை எனவும்பொங்கலுக்கு திட்டமிட்டபடி ஜனநாயகன் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.