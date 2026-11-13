'ஆவேசம் 2', 'சீன் 2' படங்கள் வருமா? - இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் விளக்கம்

சென்னை,
'ஆவேசம் 2', 'சீன் 2' திரைப்படங்கள் குறித்துப் பரவி வரும் தகவல்கள் உண்மையல்ல என்று இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் தெரிவித்துள்ளார். தனது முதல் படமான 'ரோமாஞ்சம்' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் மட்டுமே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
மலையாளத் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் ஜித்து மாதவன். இவர் இயக்கிய 'ரோமாஞ்சம்', 'ஆவேசம்' ஆகிய திரைப்படங்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன. இதைத்தொடர்ந்து, நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியான 'சீன்' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமானார்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த நவம்பர் 6-ம் தேதி வெளியான 'சீன்' திரைப்படத்தில் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லென் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். டார்க் காமெடி திரில்லர் பாணியில் உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. மேலும், வசூலிலும் சாதனை படைத்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், 'சீன்' படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்ட இயக்குநர் ஜித்து மாதவனிடம், 'ஆவேசம்' மற்றும் 'சீன்' திரைப்படங்களின் இரண்டாம் பாகங்கள் உருவாகுமா என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்குப் பதிலளித்த அவர், ''ஆவேசம் 2, சீன் 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் குறித்து வெளியாகும் தகவல்கள் உண்மையல்ல. அந்தப் படங்களின் கதைகள் திறந்த முடிவுடன் அமைந்திருப்பதால், அவற்றின் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் பாகம் உருவாகும் என்று ரசிகர்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால், அத்தகைய எண்ணத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே கதையின் முடிவுகள் அமைக்கப்பட்டன. இதனை இரண்டாம் பாகத்திற்கான அறிவிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது'' என்று விளக்கமளித்தார்.
மேலும், தான் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ள ஒரே இரண்டாம் பாகத் திரைப்படம் 'ரோமாஞ்சம் 2' மட்டுமே என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். சரியான நேரமும் சூழ்நிலையும் அமையும்போது இப்படத்தின் பணிகள் தொடங்கும் என்றும் கூறியுள்ளார். 'ஆவேசம் 2' திரைப்படம் குறித்து ஒருகட்டத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றாலும், இதுவரை எந்தவிதமான உறுதியான முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்றும் ஜித்து மாதவன் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் 'ஆவேசம் 2', 'சீன் 2' குறித்த வதந்திகளுக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.