கிஷோர் நடிக்கும் “கேம் ப்ளே” படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்ட கார்த்திக் சுப்பராஜ்

2019ம் ஆண்டு பரத் நடித்து வெளியான காளிதாஸ் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இங்கிரெடிபிள் புரொடக்ஷன்ஸ் தனது அடுத்த தயாரிப்பாக கேம் பிளே என்ற படத்தினை தயாரிக்கிறார்கள். ஆக்சன் திரில்லர் படமான இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக்கை இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் வெளியிட்டுள்ளார்.
நாளைய இயக்குனர் சீசன் (1–4) நிகழ்ச்சியை இயக்கியவர் சிவநேசன். இவர் ‘கேம் ப்ளே’ படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். பைனான்ஸியல் கிரைமை மையமாகக் கொண்ட இப்படம், நொடிக்கு நொடி எதிர்பாராத திருப்பங்களைக் கொண்ட சஸ்பென்ஸ் இன்வஸ்டிகேசன் திரில்லராக உருவாகி வருகிறது. இதுவரை தமிழ் சினிமாவில் பார்த்ததிலிருந்து மாறுபட்ட களம் மற்றும் கதை அமைப்புடன், பார்வையாளர்களுக்கு புதிய அனுபவத்தை அளிக்கும் வகையில் இப்படம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது.
இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக், கண்ணாடி சிதறல்களாக உடைந்து தெறிக்க, கதையின் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்கள் பல்வேறு உணர்வுகளுடன் காட்சியளிக்கும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வித்தியாசமான போஸ்டர், ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை மேலும் தூண்டியுள்ளது.
நடிகர்கள் கிஷோர் மற்றும் ஹார்ட் பீட் சீரிஸ் புகழ் சாருகேஷ் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் ஷாலி நிவேகாஸ், வினோத் கிஷான் மற்றும் சார்லி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் விஷால் சந்திரசேகர் இசையமைக்கிறார்.இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்ததை அடுத்து, தற்போது இறுதிக்கட்ட பணிகள் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.