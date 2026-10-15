மாஸ் காட்சிகளில் மிரட்டும் ரஜினி... 'ஜெயிலர் 2' எப்படி இருக்கிறது..? - திரை விமர்சனம்
ஒன் சன் ஒன் மூன்(4 / 5)
ஜெயிலர் 2 - சினிமா விமர்சனம்
தனது குடும்பத்தை கொலை செய்ய நினைத்த விநாயகத்தை, ரஜினிகாந்த தீர்த்து கட்டியதுடன் ஜெயிலர் முதல் பாகம் முடிவடைந்தது. அதில் இருந்து இரண்டாம் பாகத்தின் கதை தொடங்குகிறது. சிலை கடத்தல் மன்னன் விநாயகனை கொலை செய்த பிறகு குடும்பத்துடன் கோவையில் செட்டிலாகி இருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். விநாயகனை கொலை செய்த ரஜினிகாந்தை எப்படியாவது பழி தீர்க்க துடிக்கிறார் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு.
இதற்கிடையில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடுவின் கூடாரத்தில் சேரும் ரஜினிகாந்த், அந்தக் கூட்டத்துக்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வரும் எஸ்.ஜே.சூர்யாவை நெருங்க நினைக்கிறார். இதன் காரணமாக ரஜினிகாந்தின் குடும்பத்துக்கு மீண்டும் சோதனைகள் ஏற்படுகிறது. அவர் குடும்பத்தை தீர்த்துக்கட்ட மீண்டும் ஒரு கும்பல் வருகிறது.
இக்கட்டான சூழலில் தனது குடும்பத்தை ரஜினிகாந்த் காப்பாற்றினாரா? எஸ்.ஜே.சூர்யா, ரஜினிகாந்தை பழிதீர்க்க துடிப்பது ஏன்? விநாயகத்திடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட பல கோடி மதிப்பிலான சிலைகள் எங்கே போனது? போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை சொல்கிறது பரபரப்பான மீதி கதை.
ஒன் மேன் ஆர்மியாக படம் முழுக்க தாங்கி பிடித்து இருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். அவரது ஸ்டைலான நடிப்பும், ஆக்ரோஷமான சண்டைக் காட்சிகளும் படம் முழுக்க ரசிக்க வைக்கிறது. ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்திருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். ரஜினிக்கு அடுத்தபடியாக ஆர்ப்பரிப்பான நடிப்பால் கவனம் ஈர்க்கிறார் எஸ்.ஜே.சூர்யா. சுராஜ் வெஞ்சரமூடு நடிப்பு சிறப்பு.
ரம்யா கிருஷ்ணனின் அழுத்தமான நடிப்பு படத்துக்கு வலு கூட்டுகிறது. மிர்னா மேனனும் கவனிக்க வைக்கிறார். முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் வரும் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராப் ஆகியோர் சபாஷ் சொல்ல வைக்கிறார்கள். சிறப்பு தோற்றத்தில் வரும் வித்யா பாலன் தூள் கிளப்பி விட்டார். ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடும் பூர்ணாவும் கவனிக்க வைக்கிறார்.
யோகி பாபு, நமோ நாராயணன் உள்ளிட்டோரின் காமெடிகள் ரசிக்க வைக்கின்றன. விஜய் கார்த்திக் கண்ணனின் ஒளிப்பதிவு பிரமிக்க வைக்கிறது. அனிருத்தின் இசை ஆட்டம் போட வைக்கிறது. பரபரப்பான அதிரடி ஆக்சன் காட்சிகள் படத்துக்கு பலம். சில காட்சிகளில் இன்னும் சுவாரசியம் இருந்திருக்கலாம்.
ஜெயிலர் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகத்தையும் பரபரப்பு, விறுவிறுப்பு குறையாமல் காட்சிப்படுத்தி விருந்து படைத்திருக்கிறார் இயக்குனர் நெல்சன். இடைவேளை மற்றும் கிளைமேக்ஸ் காட்சிகளில் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் உறுதி.