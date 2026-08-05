ஓடிடிக்கு வரும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் 'ஓ சுகுமாரி'... ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிப்பில் சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஓ சுகுமாரி' திரைப்படம், தற்போது ஓடிடி வெளியீட்டுக்கு தயாராகியுள்ளது.
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்த 'ஓ சுகுமாரி' திரைப்படம் கடந்த மாதம் 17-ஆம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்தை இயக்குநர் பரத் தர்ஷன் இயக்கியிருந்தார். கங்கா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் மகேஸ்வர ரெட்டி மூலி தயாரித்திருந்தார்.
இந்த படத்தில் இளம் நடிகர் திருவீர் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். அவருடன் ஜான்சி, விஷ்ணு ஓ லட்டு, ஆமணி, முரளிதர், ஆனந்த், அஞ்சிமாமா, சிவானந்த், கோட்டா ஜெயராம், கவிரெட்டி ஸ்ரீனிவாஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கிராமத்து பின்னணியில் உருவான காதல் கதைக்களத்துடன் வெளியான இந்த படம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. குறிப்பாக, குடும்ப ரசிகர்களிடையே இந்த படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது, 'ஓ சுகுமாரி' திரைப்படம் வரும் 7-ஆம் தேதி பிரைம் வீடியோ ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது. இதன்மூலம், திரையரங்குகளில் படத்தை பார்க்க தவறியவர்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே படத்தை ரசிக்க முடியும்.