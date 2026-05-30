ஓ.டி.டி.யில் வெளியாகும் “கார்மேனி செல்வம்” திரைப்படம்... எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?

ராம் சக்ரி இயக்கத்தில் சமுத்திரக்கனி, கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் நடித்துள்ள ‘கார்மேனி செல்வம்’ படம் மே 3-ந்தேதி அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.
ராம் சக்ரீ இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘கார்மேனி செல்வம்’ திரைப்படத்தில் சமுத்திரக்கனி , கவுதம் வாசுதேவ் மேனன், லட்சுமி பிரியா சந்திர மௌலி, ரெடின் கிங்ஸ்லி, படவா கோபி, ஹரிதா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படத்தை பாத்வே புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் அருண் ரங்கராஜுலு தயாரித்திருக்கிறார். ராகவ் ரமேஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

இது பயணத்தை பற்றிய படைப்பு என்பதும், இதில் 'சில பயணங்கள் உங்களை வெகு தூரம் அழைத்துச் செல்லும். மற்றவை உங்களை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லும்' என்ற வாசகத்தை இடம்பெறச் செய்திருப்பதால் மறக்க இயலாத - மறக்க முடியாத பயண அனுபவத்தை இப்படைப்பு விவரிப்பதாக உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இதுவே படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பையும் அதிகரிக்க செய்தது.

அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வரும் செல்வத்திற்கு பணத்தின் மீது பேராசை ஏற்பட இதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பது படத்தின் கருவாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சமுத்திரக்கனி, கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் நடித்துள்ள ‘கார்மேனி செல்வம்’ படம் கடந்த ஏப்ரல் 3ம் தேதி வெளியானது.

இந்நிலையில், சமுத்திரக்கனி, கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் நடித்துள்ள ‘கார்மேனி செல்வம்’ படம் வரும் மே 3-ந்தேதி அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

