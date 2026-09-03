வரலாற்றை சொல்லும் ‘ஜி.டி.என்’... ஓ.டி.டி.யில் ஸ்ட்ரீமிங் எப்போது?

நடிகர் ஆர். மாதவன் நடிப்பில் உருவான வாழ்க்கை வரலாற்றுத் திரைப்படமான ‘ஜி.டி.என்’ திரைப்படம் செப்டம்பர் 4-ம் தேதி ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.
மறைந்த தொழிலதிபரும் கண்டுபிடிப்பாளருமான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இப்படம், கடந்த ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் இயக்கியுள்ள ‘ஜி.டி.என்’ படத்தில் ஆர். மாதவன், ஜி.டி. நாயுடு கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். பிரியாமணி, சத்யராஜ், ஜெயராம், துஷாரா விஜயன், வினய், கருணாகரன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தை வர்கீஸ் மூலன், விஜய் மூலன், சரிதா மாதவன் மற்றும் மாதவன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார். இந்தியாவின் முன்னோடி கண்டுபிடிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கைப் பயணமும், அவரது கண்டுபிடிப்புகளும் படத்தின் மையமாக அமைந்துள்ளன.
திரையரங்கு வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து தற்போது இப்படத்தின் ஓ.டி.டி. வெளியீட்டு தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, செப்டம்பர் 4-ம் தேதி முதல் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் ‘ஜி.டி.என்’ ஸ்ட்ரீமிங் ஆகிறது. தமிழ் மட்டுமின்றி இந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் இப்படம் வெளியாக உள்ளது.
“ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை இந்த நாட்டோட வரலாறு” என்ற வாசகத்துடன் நெட்பிளிக்ஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு, ஜி.டி. நாயுடுவின் சாதனைகளையும் அவரது வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.