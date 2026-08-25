ஓ.டி.டி.

ஓடிடியில் குஞ்சாக்கோ போபனின் கிரைம் திரில்லர் படம்.. எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?

இப்படத்தில் லிஜோமோல் ஜோஸ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
ஓடிடியில் குஞ்சாக்கோ போபனின் கிரைம் திரில்லர் படம்.. எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?
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குஞ்சாக்கோ போபன் நடிப்பில் உருவான உளவியல் கிரைம் திரில்லர் திரைப்படமான ‘உன்மதம்’ சோனி லிவ் தளத்தில் செப்டம்பர் 4-ம் தேதி வெளியாகும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

குஞ்சாக்கோ போபன் நடிப்பில் ‘உன்மதம் ’

மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான குஞ்சாக்கோ போபன் நடிப்பில் உருவான உளவியல் கிரைம் திரில்லர் திரைப்படம் ‘உன்மதம்’. இப்படத்தில் லிஜோமோல் ஜோஸ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். கிரண் தாஸ் இயக்கியுள்ள இப்படம், கடந்த ஜூலை 31-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

போலீஸ் அதிகாரியை சுற்றி நகரும் கதை

பழைய, தீர்க்கப்படாத ஒரு வழக்கை விசாரிக்கும் போலீஸ் அதிகாரியாக குஞ்சாக்கோ போபன் நடித்துள்ளார். அந்த வழக்கின் விசாரணை தொடர்ந்து செல்ல செல்ல, அது அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் மனநிலையையும் பாதிக்கத் தொடங்குகிறது. மர்மம், குற்றம் மற்றும் உளவியல் அம்சங்களுடன் கதை நகர்கிறது.

ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது?

திரையரங்க வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து தற்போது ‘உன்மதம்’ திரைப்படம் சோனி லிவ் தளத்தில் செப்டம்பர் 4-ம் தேதி வெளியாகும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மலையாளத்துடன் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் கன்னட மொழிகளிலும் இப்படம் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திரையரங்குகளில் இப்படத்தை தவறவிட்ட குஞ்சாக்கோ போபன் ரசிகர்கள், தற்போது ஓடிடியில் படத்தை காண ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

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Daily Thanthi
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