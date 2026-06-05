ஓடிடியில் வெளியான வரலட்சுமி சரத்குமார் இயக்கி நடித்த 'எஸ். சரஸ்வதி'

பழிவாங்கும் கதைக்களத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவான 'எஸ். சரஸ்வதி' திரைப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. ஆனால், எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரவேற்பை பெற தவறியது.
இந்த படத்தின் மூலம் நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் இயக்குநராக அறிமுகமானார். திரையரங்குகளில் பெரிய வெற்றியைப் பெறாத போதிலும், படத்தின் மீது ஓடிடி ரசிகர்களிடையே ஆர்வம் நிலவி வருகிறது.
முன்னதாக அமேசான் பிரைம் தளத்தில் வெளியான இந்த திரைப்படம், தற்போது ஈடிவி வின் ஓடிடி தளத்திலும் வெளியாகியுள்ளது. இரண்டாவது ஓடிடி தளத்தின் மூலம் மேலும் பல பார்வையாளர்களை சென்றடையும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளது.
இந்தப் படத்தில் வரலட்சுமி சரத்குமார் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அவருடன் பிரகாஷ் ராஜ், பிரியாமணி, கிஷோர், ராவ் ரமேஷ், ஜீவா, முரளி சர்மா மற்றும் ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்தை பூஜா சரத்குமார் மற்றும் வரலட்சுமி சரத்குமார் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். மேலும், படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைத்துள்ளார்.