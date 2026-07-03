ஓ.டி.டி.

'பரிமளா & கோ' ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு... எந்த தளத்தில் வெளியாகிறது?

திரையரங்குகளில் படத்தைப் பார்க்க தவறவிட்டவர்கள், தற்போது ஓடிடியில் இந்த பிளாக் காமெடி த்ரில்லர் திரைப்படத்தை கண்டு ரசிக்கலாம்.
'பரிமளா & கோ' ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு... எந்த தளத்தில் வெளியாகிறது?
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இயக்குநர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில், ஜெயராம் மற்றும் ஊர்வசி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்த 'பரிமளா & கோ' திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டு தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் தற்போது டிஜிட்டல் தளத்தில் ரசிகர்களைச் சந்திக்க தயாராகியுள்ளது.

ஜெயராம் - ஊர்வசி கூட்டணியில் உருவான 'பரிமளா & கோ'

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவரான பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில், லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான திரைப்படம் 'பரிமளா & கோ'. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜெயராம் மற்றும் ஊர்வசி இணைந்து நடித்துள்ள இந்தப் படம், வெளியாகும் முன்பே ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

மேலும், சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி, மிஷ்கின், சாண்டி, யோகி பாபு, சந்தோஷ் சோபன், அனந்திகா உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தைச் சுற்றி நடைபெறும் கொலை மற்றும் மர்ம சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்ட பிளாக் காமெடி த்ரில்லராக இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

ஜூலை 10-ல் ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியீடு

திரையரங்குகளில் வெளியானபோது 'பரிமளா & கோ' திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. டார்க் காமெடி மற்றும் த்ரில்லர் கதைக்களம் காரணமாக படத்திற்கு நல்ல எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும், அது ரசிகர்களின் முழு எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்யவில்லை.

இந்த நிலையில், படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டு தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வருகிற ஜூலை 10-ஆம் தேதி ஜீ5 (ZEE5) ஓடிடி தளத்தில் 'பரிமளா & கோ' திரைப்படம் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட உள்ளது. திரையரங்குகளில் படத்தைப் பார்க்க தவறவிட்டவர்கள், தற்போது ஓடிடியில் இந்த பிளாக் காமெடி த்ரில்லர் திரைப்படத்தை கண்டு ரசிக்கலாம்.

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Daily Thanthi
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