ஓ.டி.டி.

நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகும் “பியார் பிரேமா கல்யாணம்” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

இயக்குநர் இளன், ‘பி​யார் பிரேமா கல்​யாணம்’ படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார்.
நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகும் “பியார் பிரேமா கல்யாணம்” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
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இயக்குநர் இளன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் ‘பி​யார் பிரேமா கல்​யாணம்’ படம் ஆகஸ்ட்21ம் தேதி நேரடியாக நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளது.

‘பி​யார் பிரேமா காதல்’, ‘ஸ்​டார்’ ஆகிய படங்​களை இயக்​கிய இளன், தற்​போது ‘பி​யார் பிரேமா கல்​யாணம்’ என்ற படத்​தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறி​முக​மாகிறார். இந்​தப் படத்தை அவரே எழுதி, இயக்​கி​யுள்​ளார்.

சான்வீ மேக்னா நாயகி​யாக நடித்​துள்ள இப்​படத்​தில் ராதிகா சரத்கு​மார், யோகி பாபு, எம்​.எஸ்​.​பாஸ்​கர், கீதா கைலாசம், இளங்கோ குமர​வேல், செந்​தில், மாறன் உள்​ளிட்ட பலர் முக்​கிய கதா​பாத்​திரங்​களில் நடித்​துள்​ளனர். யுவன் சங்​கர் ராஜா இசை அமைத்​துள்​ளார். ‘மேட் இன் கொரி​யா’​வைத் தயாரித்த ‘ரைஸ் ஈஸ்ட் என்​டர்​டெ​யின்​மென்ட்’ ஸ்ரீநிதி சாகர் தயாரித்​துள்​ளார்.

திரு​மணத்​துக்​குப் பிறகும் பெற்​றோர் வீட்டை விட்​டுச் செல்ல மறுக்​கிறார் நாயகி சான்​வீ. அதனால், அவரது கணவ​ரான இளன், மனைவி வீட்​டுக்கே குடி பெயர்​கிறார். இதன் பின்​னர் தொடங்​கும் குடும்ப கலாட்​டா, கலாச்​சார மோதல்​கள், உறவு சிக்​கல்​கள் மற்றும் உணர்​வுப்​பூர்​வ​மான தருணங்கள் என சிரிப்பும், சிந்தனையும் கலந்த பயணமாக படம் நகர்கிறது. இறுதியில், “சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கான விதிகளை மற்றவர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியதில்லை” என்பதை படம் அழகாக எடுத்துரைக்கிறது.

இந்லையில், ‘பி​யார் பிரேமா கல்​யாணம்’ படம் ஆகஸ்ட்21ம் தேதி நேரடியாக நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

OTT Release
ஓடிடி ரிலீஸ்
Director Elan
Pyaar Prema Kalyanam
பி​யார் பிரேமா கல்​யாணம்
இயக்குநர் இளன்
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