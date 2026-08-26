‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான தகவல்

சூர்யா நடிப்பில் வெளியான ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 14-ம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகலாம் என தகவல் பரவி வருகிறது.
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான திரைப்படங்களில் ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’. வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார்.
சூர்யாவின் 46-வது படமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தை நாக வம்சி தயாரித்துள்ளார். ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டாண்டன், பவானி ஸ்ரீ உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். நிமிஷ் ரவி ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.
‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ படத்தின் முதல் பாடலான ‘பட்டாம்பூச்சி’ சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. மேலும், நடிகர் கென் எழுதிய ‘வெட்டிங் சாங்’ பாடலை சூர்யா பாடியுள்ளார். இந்த பாடலுக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் குடும்ப ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், கிட்டதட்ட உலக அளவில் ரூ.200 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்த தகவலும் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இப்படம் வரும் செப்டம்பர் 14-ம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகலாம் என தகவல் பரவி வருகிறது.
எனினும், ஓடிடி வெளியீட்டு தேதி தொடர்பாக படக்குழு தரப்பில் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. எனவே, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை செப்டம்பர் 14-ம் தேதியை உறுதியாகக் கருத முடியாது.