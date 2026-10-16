‘ஜெயிலர் 2’ ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான புதிய தகவல்!

சென்னை,
‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் நவம்பர் 12-ம் தேதி அமேசான் பிரைம் வீடியோ தளத்தில் வெளியாகலாம் எனத் தகவல் பரவி வருகிறது. இருப்பினும், ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. கடந்த 2023-ம் ஆண்டு வெளியான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதால், அதன் இரண்டாம் பாகத்துக்கு அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.
முதல் பாகத்தில் நடித்த மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா மேனன், யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் இந்தப் படத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளனர். இவர்களுடன் எஸ்.ஜே.சூர்யா, ஹிருத்திக் ரோஷன், மிதுன் சக்கரவர்த்தி, விஜய் சேதுபதி, நமோ நாராயணா உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
படத்தின் முதல் பாதியில் இடம்பெற்றுள்ள நகைச்சுவைக் காட்சிகளும், இரண்டாம் பாதியில் இடம்பெற்றுள்ள ஆக்ஷன் மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. அனிருத்தின் பின்னணி இசையும் படத்துக்கு வலுசேர்ப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் தமிழகம் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இப்படம் உலகளவில் முதல் நாளில் ரூ.125.25 கோடி வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதில் இந்தியாவில் ரூ.70.25 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.55 கோடியும் வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
திரையரங்குகளில் படத்தைப் பார்த்து வரும் ரசிகர்கள், அதன் ஓடிடி வெளியீடு குறித்த தகவல்களையும் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் நவம்பர் 12-ம் தேதி அமேசான் பிரைம் வீடியோ தளத்தில் வெளியாகலாம் எனத் தகவல் பரவி வருகிறது. இருப்பினும், ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. படக்குழு அல்லது ஓடிடி நிறுவனம் அறிவிப்பு வெளியிட்டால் மட்டுமே வெளியீட்டுத் தேதியை உறுதியாகக் கூற முடியும்.