பிரதீப் ரங்கநாதனின் டியூட் படம்.. ஓடிடியில் வெளியாவது எப்போது?
தினத்தந்தி 28 Oct 2025 9:59 AM IST
கிர்த்தீஸ்வரன் இயக்கிய 'டியூட்' படம் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளது.

சென்னை,

பிரபல இயக்குனர் சுதா கொங்கராவின் உதவி இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் கடந்த 17ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான படம் ‘டியூட்’. இந்த படத்தினை மைத்ரீ மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இதில் கதாநாயகியாக மலையாள சினிமாவின் முன்னனி நடிகையான மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார்.

காதல், காமெடி கதைக்களத்தில் உருவான இந்த படத்தில் பரிதாபங்கள் ராகுல், நேகா ஷெட்டி, சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். இப்படம் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளது பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் கொடுத்து வருகிறது.

இதற்கிடையில், ரசிகர்கள் இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸை எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதன்படி, இப்படம் வருகிற நவம்பர் மாதம் 14 ந் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

