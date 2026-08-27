விஷாலின் ‘மகுடம்’ ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான தகவல்

விஷால் இயக்கி, நடித்த இப்படம் வரும் செப்டம்பர் 11-ம் தேதி ஜீ5 (ZEE5) ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகலாம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான விஷால், முதன்முறையாக இயக்குநராகவும் களமிறங்கி நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘மகுடம்’. இப்படத்தில் துஷாரா விஜயன் கதாநாயகியாகவும், அஞ்சலி முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
‘மகுடம்’ திரைப்படத்தை ஆரம்பத்தில் ரவி அரசு இயக்கத் தொடங்கினார். ஆனால், சில காரணங்களால் படப்பிடிப்பு பாதியிலேயே முடங்கியது. இதையடுத்து, திரைக்கதையின் பொறுப்பை விஷால் ஏற்றுக்கொண்டு, படத்தை இயக்கி வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி ‘மகுடம்’ திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. படத்திற்கு ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்தன. அதேபோல், எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வசூல் கிடைக்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்த நிலையில், ‘மகுடம்’ திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இப்படம் வரும் செப்டம்பர் 11-ம் தேதி ஜீ5 (ZEE5) ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகலாம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எனினும், செப்டம்பர் 11-ம் தேதி ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக இதுவரை படக்குழு தரப்பிலோ அல்லது ஜீ5 தரப்பிலோ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. எனவே, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான பிறகே ‘மகுடம்’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை உறுதி செய்ய முடியும்.