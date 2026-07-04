சினிமா

ஜேம்ஸ் பாண்ட் பாணியில் மிரட்டும் சிவராஜ்குமார்... வெளியான '666' டீசர்!

ஸ்டைலான ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் இப்படம் உருவாகியுள்ளது
ஜேம்ஸ் பாண்ட் பாணியில் மிரட்டும் சிவராஜ்குமார்... வெளியான '666' டீசர்!
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சென்னை,

கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கில் உருவாகி வரும் ஆக்ஷன் - ஸ்பை த்ரில்லர் திரைப்படமான '666: ஆபரேஷன் ட்ரீம் தியேட்டர்' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இயக்குநர் ஹேமந்த் எம். ராவ் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில், சிவராஜ்குமார் மற்றும் டாலி தனஞ்சயா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும் நடிகை பிரியங்கா மோகனும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

ரெட்ரோ ஸ்பை உலகில் சிவராஜ்குமார்

இந்தப் படத்தில் ஏஜென்ட் பிரகாஷ் என்ற கதாபாத்திரத்தில் சிவராஜ்குமாரும், ஏஜென்ட் சங்கர் என்ற வேடத்தில் டாலி தனஞ்சயாவும் நடித்துள்ளனர். ரெட்ரோ பாணியில் உருவாகியுள்ள இந்த ஸ்பை த்ரில்லர் திரைப்படம், ஸ்டைலான ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் உருவாகியுள்ளது.

படத்தின் தலைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள "666" என்ற எண், மறைந்த நடிகர் டாக்டர் ராஜ்குமார் நடித்த புகழ்பெற்ற 'சிஐடி 999' (CID 999) உளவு திரைப்படத் தொடருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

டீசர் குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பரவும் கோட்பாடுகள்

இந்த நிலையில், இந்த படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த டீசரை திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். ஜேம்ஸ் பாண்ட் திரைப்படங்களை நினைவூட்டும் வகையில் ஸ்டைலான துப்பாக்கிச் சண்டைகள், பழமையான உடை அலங்காரம், கைகலப்பு சண்டைக் காட்சிகள் உள்ளிட்டவை டீசரில் இடம்பெற்றுள்ளன.

டீசர்
Teaser
Priyanka Mohan
பிரியங்கா மோகன்
Sivarajkumar
நடிகர் சிவராஜ்குமார்
666: ஆபரேஷன் ட்ரீம் தியேட்டர்
666 Operation Dream Theatre
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Daily Thanthi
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