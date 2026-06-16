சினிமா

"தலைவர் 174": ஒரு ரசிகையாக நானும் காத்திருக்கிறேன்- லதா ரஜினிகாந்த்

ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணையும் இந்த பிரமாண்ட திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் 2027-ஆம் ஆண்டில் தொடங்க உள்ளன.
"தலைவர் 174": ஒரு ரசிகையாக நானும் காத்திருக்கிறேன்- லதா ரஜினிகாந்த்
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சென்னை,

தமிழ் திரையுலகின் இரு ஜாம்பவான்களான ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளனர். சுமார் 47 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இருவரும் ஒரே படத்தில் இணைவதால், இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த திரைப்படத்தை ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் சார்பில் இன்பன் உதயநிதி தயாரிக்க உள்ளார். இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். மேலும், பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் ராஜீவ் மேனன் இந்த படத்தில் பணியாற்றவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது சூப்பர் ரஜினியின் 174வது படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

யார் ஹீரோ?: வைரலான புரோமோ வீடியோ

சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட இப்படத்தின் புரோமோ வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. குறிப்பாக, "யார் ஹீரோ?" என்று ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இருவரும் இயக்குநர் நெல்சனிடம் கேட்கும் காட்சி ரசிகர்களிடையே அதிகம் பகிரப்பட்டு பேசுபொருளானது.

இந்த படத்தில் நடிகை திரிஷா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. எனினும், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.

2027-ல் தொடங்கும் படப்பிடிப்பு?

இந்த நிலையில், ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணையும் இந்த பிரமாண்ட திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் 2027-ஆம் ஆண்டில் தொடங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. படத்தின் முன்தயாரிப்பு பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.இந்த திரைப்படம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையும் காத்திருக்கிறது

இந்த நிலையில், சமீபத்தில் பேட்டி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட லதா ரஜினிகாந்த் இந்த படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.அதாவது, ஒட்டுமொத்த திரைத்துறைக்கும், ரசிகர்களுக்கும் இது ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம். அவர்கள் இருவரும் சிறந்த நண்பர்களாகவும், திறமையான சக கலைஞர்களாகவும் இருந்து பலருக்கும் முன்மாதிரியாக திகழ்ந்துள்ளனர். ஒரு ரசிகையாக நானும் இந்த அரிய தருணத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கிறேன். என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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Daily Thanthi
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